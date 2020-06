"Neftçi" uzun fasilədən sonra hazırlığa başladı

Koronavirus pandemiyasının (COVID-19) yayılması səbəbindən ölkədəki xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar olaraq, martın 14-də fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmış "Neftçi” bu gün tam fəaliyyətə başlayıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, komanda məşqləri bərpa edib.

"Ağ-qaralar” "Türk Hava Yolları Futbol Mərkəzi”ndə axşam məşqinə çıxıb. Hazırlıq sabah iki məşqlə davam edəcək.

Qeyd edək ki, "Neftçi” uzun fasilədən sonra Premyer Liqada ilk oyununu iyunun 21-də səfərdə "Zirə”yə qarşı keçirəcək.

