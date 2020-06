Xalq artisti Könül Xasıyevaya ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verri ki, qafqazinfo-nun məlumatına görə, onun anası dünyasını dəyişib.

“Nurlar içində yat, canım anam. Allah cənnətdəki yerini peyğəmbər əfəndimizə qonşu eləsin İnşallah. Amin”, - Xasıyeva İnstaqram hesabında yazıb.

Qeyd edək ki, K.Xasıyevanın anası uzun müddət idi ki, yaddaşını itirmişdi.

