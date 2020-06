İyun ayında iki bayramın olması istirahət günlərinin sayını artırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu ay ilk olaraq 15 İyun - Milli Qurtuluş Gününü qeyd edəcəyik. Daha sonra isə 26 İyun - Silahlı Qüvvələr Günüdür.

Beləliklə, bu ay şənbə və bazar günləri də daxil olmaqla, 5 günlük iş həftəsində çalışanlar üçün 10, 6 günlük iş həftəsində çalışanlar üçün isə 6 gün qeyri-iş günü olacaq.

