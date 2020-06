Murad Arifə vəzifə verildi - AÇIQLAMA

Bəstəkar-müğənni Murad Arifə yüksək vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, vəzifə təklifi xəbərini Murad Arif təsdiqləyib.

“Sözügedən kanalın musiqi direktoru vəzifəsini icra etmək üçün təklif almışam. Yaxın zamanda məsələ ilə bağlı mediaya geniş açıqlama verəcəyəm”.

O, həmçinin, “YouTube”da məşhurlaşmış “Popumuz var” layihəsinin “İctimai Televiziya”da yayımlanacağını bildirib:

“Bu layihəm iyun ayından “İctimai Televiziya”da efirə çıxacaq. İlk qonağım isə Xalq artisti Aygün Kazımova olacaq”.(Oxu.az)

