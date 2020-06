Azərbaycanda daha bir qadağa ləğv olundu

Azərbaycana 90 günədək müddətə səfər etmək istəyən Türkiyə Respublikasının etibarlı ümumvətəndaş pasportuna malik vətəndaşları üçün viza tələbi ləğv edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Hökuməti ilə Türkiyə Hökuməti arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsində qeyd edilib. Türkiyə hökuməti bu qərarı yaxın günlərdə təsdiqləyəcək.

Bu barədə REAL-a Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım danışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.