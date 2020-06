Ebola yenidən yaylmağa başlayır - ÜST-dən DƏHŞƏTLİ XƏBƏRDARLIQ

Ebola virusu səbəbindən 4 nəfər vəfat etdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, Konqo Demokratik Cümhuriyyətində ebola virusu səbəbindən 4 nəfər vəfat edib.

Bundan iki həftə öncə ölkədə müalicə alan son Ebola xəstəsinin sağaldığı bildirilərək karantin müddəti 42 gün elan edilmişdi.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru Adhanom Qebreyesus həyəcan təbili çalaraq artıq ebolanın yenidən yayılmağa başladığını bildirib.

Əsas əlamətləri yüksək hərarət, halsızlıq, ishal, mədə ağrısı, daxili qanaxma olan bu virus səbəbindən Konqoda 2025 nəfər ölüb.

Mənbə:Haberglobal.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.