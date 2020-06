Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İtaliyanı Respublika Günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in rəsmi “Twitter” səhifəsində bildirilib.

“İtaliyanı Respublika Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirik. Azərbaycan və İtaliyanı dostluq və tərəfdaşlıq əlaqələri bağlayır. Bu əlamətdar gündə dost İtaliya xalqına möhkəm cansağlığı, uğurlar, davamlı sülh və firavanlıq diləyirik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.