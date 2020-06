Milli Məclisin növbəti iclasının vaxtı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, spiker Sahibə Qafarova bildirib ki, növbəti iclas iyunun 5-də keçiriləcək.

Qeyd edək ki, bu gün Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının ikinci iclası keçirilib.

İclasda “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” qanuna və İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər edilib.

