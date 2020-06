Bakıda “Orxideya” Beauty Studionun Xalqlar Dostluğu filialındakı 3 əməkdaşı koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, gözəllik salonun hər 3 əməkdaşı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Xəbəri “Orxideya” Beauty Studiodan saytımıza təsdiqləyiblər.(Unikal.org)

