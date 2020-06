İtaliyalı futbolçu Qraziano Pellenin model sevgilisi Viktoria Varga "İnstagram"da bikinili fotosunu paylaşıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Varganın paylaşımı izləyiciləri tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Model qüsursuz bədən quruluşu ilə də diqqət çəkib.

