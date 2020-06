Mobil telefonun batareykası əlində partladı - VİDEO

Servisdə təmir zamanı ustanın əlində mobil telefonun batareykası partladı.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisəTürkiyənin Manisa şəhərinin Soma ilçəsində telefon təmiri servisində baş verib.Həmin anı qeydə alan təhlükəsizlik kameralarının görüntüsündən məlum olur ki, mobil telefonu təmir edən zaman onun batareykası əvvəlcə partlayıb sonra yanmağa başlayır. Telefon təmiri ustası bir anda baş verən hadisədən qorxuya düşsə də son anda əlindən batareykanı ataraq yanğından xilas olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.