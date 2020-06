DƏHŞƏT! Bu ölkədə karantin qaydalarına əməl etməyənlər ÖLDÜRÜLDÜ

Keniyada da koronavirus təhlükəsi səbəbindən xüsusi karantin qaydaları tətbiq edilir.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu qaydaya əməl etməyən 15 nəfər isə polis tərəfindən öldürülüb. Eyni zamanda 31 vətəndaşa da bu səbəbdən işgəncə edildiyi bildirilib.

Sözü gedən ölkədə mart ayından etibarən polis barəsində 81 nəfər şikayət edilib. Qeyd edək ki, Keniyada koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə 19:00-05:00 saatları arasında evdən çıxmaq qadağan edilib.

Ümumilikdə isə ölkədə 2 093 nəfər "Covid-19"a yoluxub, 71 nəfər isə bu səbəbdən dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.