“Liviyada gedən savaşda Haftar qələbə qazana bilməz”.

Metbuat.az bildirir ki, bunu Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib.

O Liviya Milli Ordusuna (LMO) rəhbərlik edən marşal Xəlifə Haftarın qələbə qazana bilməyəcəyini bildirib.

Türkiyə XİN başçısı ABŞ-da afroamerikalı Corc Floydun öldürülməsinə də münasibət bildirib. M. Çavuşoğlu polisin insanı öldürməsinin qəbuledilməz olduğunu vurğulayıb.



Mənbə: HaberGlobal

