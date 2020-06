"Xəzər” televiziyasında yayımlanan "5/5” axşam şousunda qonaq olan cazibədar aktrisa Pərvin Abıyeva hərəkəti ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişin aparıcısı Zaur Kamal aktrisanın fiziki hazırlığını yoxlamaq qərarına gəlib.

Aktrisa 25 kiloqramlıq ştanqla idman hərəkətləri edib.

P.Abıyevanın yüksək dabanlı ayaqqabıda bu hərəkəti etməsi aparıcı ilə yanaşı, qonaqların da təəccübünə səbəb olub.

Həmin kadrlara videonun 57-ci dəqiqəsindən baxa bilərsiniz:

