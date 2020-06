Bir müddətdir ki, mədəniyyət naziri postuna fərqli namizədlərin adları hallanır.

Metbuat.az bildirir ki, Əbülfəs Qarayevin vəzifəsindən azad olunmasından sonra bu yüksək vəzifəyə kimin gətiriləcəyi ictimaiyyətin marağındadır.

365.Az-ın məlumatına görə, bu vəzifəyə Fərəh Əliyevanın təyinatı gözlənilir.

Bununla bağlı rəsmi sərəncam veriləcəyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Fərəh Əliyeva Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının humanitar siyasət məsələləri şöbəsinin müdiridir.

