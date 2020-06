Azərbaycanda bu qurumun 4 əməkdaşı koronavirusa YOLUXDU

Son 3 sutka ərzində aparılan testlərin nəticəsinə görə 4 dənizçinin analizi pozitiv olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Mehdiyev deyib.

Onun sözlərinə görə, həmin əməkdaşlar hazırda karantinə alınıb və özlərini yaxşı hiss edirlər. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) dənizçiləri gəmiyə növbəyə getməzdən əvvəl təcrid proseduru əsasında yeni növ koronavirus (COVID-19) xəsətliyinə qarşı analizdən keçirlər.

Xatırladım ki, ASCO-da koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar qabaqlayıcı tədbirlər 2020-ci ilin əvvəlindən görülür. Gəmilər və sahil obyektləri mütəmadi dezinfeksiya edilir, əməkdaşlar isə fərdi mühafizə, o cümlədən dezinfeksiyaedici məhlullarla təmin olunur. Hazırda ASCO-da iş öz ahəngi ilə davam edir, əməkdaşlar fəaliyyətlərini Nazırlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın tövsiyələri əsasında həyata keçirirlər".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.