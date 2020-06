SON DƏQİQƏ: Bakıda güclü YANĞIN BAŞLADI

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzi tərəfindən aparılan videomüşahidə zamanı, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonunda dağlıq ərazidə tüstülənmə olması qeydə alınıb.

Metbuat.az FHN-in saytına istinadən məlumatına görə, dərhal nazirliyin müvafiq xilasetmə qurumları məlumatlandırılıb.

Hazırda Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğınsöndürmə bölmələri tərəfindən ərazidə yanğınsöndürmə işləri və digər təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir.

İlkin məlumata əsasən, mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidə təqribən 2-3 ha sahədə quru ot və kol-kos yanır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.