"Azergold" QSC Ağyoxuş-Mərəh sahəsində planlaşdırılan inzibati ərazinin hazırlanması, müvafiq konteynerlərin, köşkün təmin edilməsi və mədən sahəsinin hasarlanması işlərinin satın alınması ilə bağlı keçirdiyi tenderə yekun vurub.

Metbuat.az vahid dövlət satınalmaları portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Cation” MMC-dir.

Qalib şirkətə 640,9 min manat ödəniləcək.

