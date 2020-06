Dağlıq Qarabağda erməni əsgər yol qəzasında ölüb.

Metbuat.az "Sputnik Armenia"ya istinadən xəbər verir ki, yol qəzası günorta saatlarında baş verib.

Ölən şəxs 2001-ci il təvəllüdlü hərbi qulluqçu Sarkis Qulyandır.

