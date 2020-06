Bakıda Aeroport yolundan Bakıxanov istiqamətinə gedən yolda nəqliyyat vasitəsi yanır. Metbuat.az "Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, yanğın partlayışdan sonra başlayıb. *** Hadisə şahidləri avtobusun partladığını bildiriblər.

