Bu ölkədə virus sürətlə yayılmağa davam edir: Son sutkada 1349 nəfər öldü

Braziliyada COVID-19 virusundan sutkalıq ölüm sayı 1349 nəfər olub, 28 mindən çox insan isə bu virusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bundan əvvəlki gün ölkədə 1262 nəfərin öldüyü deyilirdi. Con Hopkins Universitetinin məlumatına görə, Braziliya dünyada koronavirusa yoluxanların sayına görə ikinci, bu virusdan ölənlərin sayına görə isə dördüncü yeri tutur.

Nazirliyin son statistikasında qeyd olunur ki, bu günədək ölkədə 584 016 COVID-19 infeksiyasına yoluxma faktı təsdiqlənib, 32 548 nəfər bu virusun qurbanına çevrilib. Həmçinin 238 mindən çox xəstə müalicə olunaraq sağalıb.



Mənbə: bbc.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.