23 yaşlı milyonçu qız onunla sevgili olana 134 min pul verəcək - Bir şərti var

İngiltərənin ən gənc milyonçusu Ceyn Park özünə sevgili axtarır.

Metbuat.az xəbər verir ki, 23 yaşlı Ceyn milyonçu olduqdan sonra xoşbəxt yaşaya bilməyib.Ona görə də tənhalığını bölüşəcək bir adam axtarır.Bu məqsədlə də o,onunla

sevgili olan şəxsə ildə 60 000 funt-sterlinq verəcəyini açıqlayıb. Gözəlliyi üçün başqa əməliyyatlar da etdirən Park bütün bunlara 50 min funt-sterlinq xərcləyib.

Ceyn Park 17 yaşında lotereyanın qalibi olub.21 yaşında o, televiziya ulduzu Sam Callahan ilə sevgili idi. Lakin çox keçmir ki, Sam onu aldadır və buna görə onlar ayrılırlar. İndi isə Ceyn onunla evlənmək müqabilində özünə elçi axtarır.

Mənbə:Daily mail

