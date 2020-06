Azərbaycanda DƏHŞƏTLİ QƏTL: Qardaş 24 yaşlı bacısını odunla vuraraq öldürdü

Daşkəsəndə qardaş bacısını qətlə yetirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daşkəsən rayon Prokurorlıuğundan verilən məlumata görə, aparılmış araşdırmalarla 2000-ci il təvəllüdlü Elvin Abbasovun qısqanclıq zəminində bacısı, 1996-cı il təvəllüdlü Elgün Abbasovanın başına odun parçası vurmaqla onu qətlə yetirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Faktla bağlı Daşkəsən Rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, E.Abbasov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib.

Hazırda iş üzrə zəruri istintaq-əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. (Apa)

