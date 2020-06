Azərbaycanda fəaliyyət göstərən iri mağazalar şəbəkələrində 28 adda qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətləri araşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə ki, 3 iyun 2020-ci il tarixinə “Araz”, “Bazarstore”, “Bizim Market” və “Bravo” mağazalarındakı eyni adda mallar üçün müəyyən olunan qiymətlərin (manatla) müqayisəsi aparılıb.

Müəyyən olunub ki, yalnız 7 adda məhsul üzrə qiymətlər ikidən artıq marketdə analoji səviyyədə olub.

Daha ətraflı məlumat aşağıdakı infoqrafikada təqdim olunur:(Report)

