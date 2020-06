Beləliklə iki gün evdən çıxmaq olmaz.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın xüsusi karantin rejimi ilə bağlı bu ən sərt qərarı sakinlər tərəfindən necə qarşılanır? Metbuat.az Baku TV-yə istinadən xəbər verir ki, sakinlər arasında sorğu keçirib.

Ətraflı videonu təqdim edirik :

