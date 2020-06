​Oksanadan tərs sillə: “Mən o insan haqqında danışmaq istəmirəm” - VİDEO

ARB TV-nin “Show News” verilişinin növbəti qonağı rəqqasə Oksana Rəsulova olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, rəqqasə keçmiş həyat yoldaşı Elşad Xosenin “Heç vaxt sevməmişəm” fikirləri ilə bağlı münasibət bildirib:

“Mənə niyə Elşad Xose ilə bağlı sual verirsiniz? Bu məsələnin mənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Çünki mən bu haqda, ümumiyyətlə bu insan haqqında danışmaq istəmirəm. Düşünürəm ki, bu sualı onun özünə ünvanlayın, onun özündən soruşun”.

Rəqqasə Oksana Rəsulova oğlundan da söz açıb:

“Oğlum heç mənə oxşamayıb. Mən çox sakit uşaq olmuşam. Bu bütün gün dağıdıb-tökür, qaçır. Çox nadinc uşaqdı”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.