Başqa xəstəliklərdən ölənlərə pulla koronavirus arayışı verilir? - OPERATİV QƏRARGAHDAN CAVAB

"Sosial şəbəkələrdə yayılan şayilər vətəndaşların inamsızlığına şərait yaradır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, təcili yardım həkiminin koronavirusdan vəfat etməsi ilə bağlı məsələ araşdırılıb və tamamilə yalandır:

"Təssüf ki insanlar bu kimi şayələrə inanırlar amma bu yalandır. Biz İşimizi şəffaf şəkildə həyata keçiririk və bütün məlumatları ictimaiyyətə açıqlayırıq".

