"Həftəsonu qadağaları bir neçə dəfə tətbiq edilə bilər" - Ramin Bayramlı

"İctimai nəqliyyatda insanların çoxunun tibbi maska taxmaq istəməməsi və metroda baş verən arzuolunmaz insident bizi həftəsonu qadağa tətbiq etməyə vadar etdi".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində çıxışı zamanı deyib.

TƏBİB sədri vurğulayıb ki, maska taxılmaması və sosial məsafələrin saxlanılmaması xəstəliyə yoluxanların sayını artırır:

"Cəzalandırma tədbirləri bundan sonra da davam edəcək. Həftəsonu qadağaları bir neçə dəfə tətbiq edilə bilər. Epidemioloji baxımdan müsbət nəticəsi olsa da, iqtisadi baxımdan mənfidir. Ona görə də qısamüddətli qadağalara getdik".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.