Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, 5 iyun saat 14:00-dan 8 iyunadək DOST mərkəzləri və 142 Çağrı Mərkəzi müvəqqəti olaraq fəaliyyət göstərməyəcək.

DOST Agentliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 8 iyun tarixindən etibarən DOST mərkəzləri və 142 Çağrı Mərkəzi yenidən xidmət göstərəcək.

