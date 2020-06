Müdafiə nazirinin müavini - Şəxsi Heyət Baş İdarəsinin rəisi, general-leytenant Kərim Vəliyevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, generalın anası Leyla xanım dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin…

