Bu şəhər və rayonlarda həftəsonu küçəyə çıxma qadağası yoxdur - RƏSMİ AÇIQLAMA

Baş nazirin qərarı ilə Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasının yayılma sürətinin azaldılması, habelə onun törədə biləcəyi fəsadların minimuma endirilməsi məqsədilə xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsini təmin etmək üçün 2020-ci il 6 iyun saat 00:00-dan 8 iyun saat 06:00-dək məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, digər şəhər və rayonlarda sakinlər evdən çıxa bilməyəcəklərini düşünürlər.

Ekspertlər qeyd edir ki, sərt karantin rejimi yanlız Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin və Abşeron rayonunu əhatə edir. Digər şəhər və rayonlarda həftəsonu digər günlər kimi davam edəcək.

Qeyd edək ki, adı çəkilməyən şəhər və rayonlarda insanlar arasında panika yaranmasına səbəb yoxdur

