Braziliya yeni növ koronavirusdan (COVID-19) ölənlərin sayına görə İtaliyanı keçib.

Metbuat.az bildirir ki, indiyədək Braziliyada koronavirusdan 34 021 nəfər ölüb.

İnfeksiyadan ölənlərin sayına görə Braziliya ABŞ və Böyük Britaniyadan sonra 3-cü yerdədir. Braziliya Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, son sutkada koronavirusdan 1437 nəfər ölüb, 30 925 yeni yoluxma qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, İtaliyada koronavirusdan ölənlərin sayı 33 689 nəfərdir.

Mənbə: bbc.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.