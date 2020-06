Slovakiya bu gündən etibarən Macarıstan və Avstriya ilə sərhədləri açıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Slovakiya hökuməti qərar verib. Bundan başqa, Çexiya hökuməti də Avstriya, Macarıstan və Almaniyaya məhdudiyyətsiz səfərləri bərpa edib.

Qeyd olunur ki, Çexiya vətəndaşları bu ölkələrə sağlamlıqla bağlı hər hansı bir sənəd təqdim etmədən səfər edə biləcək.

Xatırladaq ki, ötən gün Slovakiya ilə Çexiya arasında sərhədlər açılmışdı.

Mənbə: bbc.com

