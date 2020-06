Həftə sonu evdən çıxmaq qadağan edildi - Bəs bazar ertəsi ? / Qərargahdan AÇIQLAMA

Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində 6 iyun saat 00:00-dan 8 iyun saat 06:00-dək sərt karantin rejimi tətbiq edilir.

Bu ərazilərdə yaşayan sakinlərə yaşadıqları və ya olduqları yeri tərk etmək qadağan edilir, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov bildirib ki, "evdən yalnız iki halda - şəxsin həyatına real təhlükə yaranarsa, və ya yaxın qohumun dəfninə getmək üçün" çıxmaq olar.

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib ki, bu təcrid bazar ertəsi səhər saat 6-ya kimi qüvvədədir. Ancaq Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonunda karantin rejimi qüvvədə olduğu üçün maska taxmaq zəruridir.

O cümlədən, hələlik, karantin rejiminə son verilmədiyi üçün həmin məhdudiyyətlər və kafe-restoranların axşam saat 10-dək işləməsi qüvvədə qalır.

Həftəsonu ictimai nəqliyyat işləməyəcək, o cümlədən fərdi avtomobillərdən də istidafəyə icazə verilməyəcək.

İbrahim Məmmədovun sözlərinə görə, "sərt karantin rejimində işləmək icazəsi olan şəxslər xidməti avtomobildən istifadə etməlidirlər".(bbc.azərbaycan)

