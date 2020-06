Qüdsdəki Əl-Əqsa məscidində karantində keçən 2 ay yarımdan sonra ilk cümə namazı qılındı.

Metbuat.az xəbər verir ki, mayın 31 də Əl-Əqsa məscidi müsəlmanların üzünə açılıb. İsrail polisinin müşayiəti altında minlərlə müsəlman məscidə axışaraq namaz qılıblar.

Qeyd edək ki, Əl-Əqsa məscidi müsəlman aləmində üçüncü ən böyük məscidlərdən biridir.50 ildən çoxdur dindarlar burada namaz qılıb Allaha dua edirlər.

