Milli Məclisin növbəti iclasının keçiriləcəyi vaxt məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova deyib.

Onun sözlərinə görə, parlamentin növbəti iclası iyunun 12-də keçiriləcək.

