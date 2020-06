Məlum olduğu kimi, həftəsonu sərt karantin rejiminə əsasən, bir çox məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərt karantin rejiminin tətbiq olunması ilə əlaqədar 6 iyun, saat 00:00-dan 8 iyun saat 06:00-dək Bakı şəhərində müntəzəm ekspress xətlər üzrə sərnişindaşıma tam dayandırılır.

Lakin iş fəaliyyəti dayandırılmayan müəssisə və təşkilatlar var ki, onların əməkdaşlarının işə necə gedib-gələcəyi sual altındadır.

Ətraflı süjeti təqdim edirik:(Baku.tv)

