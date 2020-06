Bakı-Sumqayıt yolunda avtomobil hərəkətdə olarkən təhlükəli anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Changan” markalı, 90-PK-261 dövlət nömrə nişanlı avtomobil hərəkətdə olarkən, gənc qız “lyuku”ndan çıxaraq digər hərəkət iştirakçılarının diqqətini yayındırıb.

Hadisənin görüntülərini təqdim edirik. //Baku.ws

