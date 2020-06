ABŞ-ın Alabama ştatının Morqan dairəsində baş verən atışma nəticəsində 7 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı “Fox News” telekanalı yayıb. Bildirilib ki, hadisə iyunun 5-i yerli vaxtla gecə saatlarında baş verib.

Hadisənin səbəbi və onu törədən hələ məlum deyil.

