Əfsanəvi "Parni iz Baku" KVN komandasının aktyoru Rauf Əsgərov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktyor Vado Korovin sosial şəbəkədə məlumat verib.

''Çox kədərlə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim Rauf Əsgərov vəfat edib. Allah rəhmət etsin'',- deyə o, qeyd edib.

