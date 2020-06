Ağstafa rayonunda yerli sakin özünü asaraq öldürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayon sakini, 1960-cı il təvəllüdlü Novruz Bostan oğlu İbrahimov özünü asaraq intihar edib.

Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

