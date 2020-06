"Sinəm mənim özümündür. İnsanlar boş-boş danışırlar. Ağızlarına nə gəldi, yazırlar".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri big.az-a müsahibəsində hər zaman açıq-saçıq geyimləri ilə gündəmə gələn Mina Hüseyn deyib.

"Sinəm özümə məxsusdur, həkimə gedə bilərik, yoxlatdıra da bilərəm. Bu mövzu çox gündəm olur ki, mənim deyil kim inanmırsa, həkimə gedək, yoxlatdırım".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.