Türkiyənin şərqində 5,2 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, "UTC" vaxtı ilə saat 18:06-da qeydə alınan yeraltı təkanların episentri Malatya şəhərindən 38 kilometr şərqdə, ocağı isə 7 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.