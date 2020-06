Cahangir Əsgərov Prezidentə müraciət etdi

“Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Cahangir Əsgərov ölkə başçısına müraciət edib.

“Möhtərəm cənab Prezident.

Azərbaycan mülki aviasiyasına yüksək diqqət və daimi qayğı göstərdiyinizə görə Sizə dərin təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm. Peşə bayramımız münasibətilə bir qrup mülki aviasiya işçisinin mükafatlandırılması barədə bu yaxınlarda imzaladığınız Sərəncam kollektivimiz tərəfindən yüksək minnətdarlıqla qarşılandı.

Sizin adınız Azərbaycan mülki aviasiyasının ən yeni tarixinin ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Bu illər ərzində həyata keçirilən qlobal dəyişikliklər Azərbaycan mülki aviasiyasını dünya hava daşımaları sahəsində yüksək səviyyəyə qaldırıb.

Aviasiyaya göstərdiyiniz daimi qayğınız sayəsində ölkəmizin hava daşımaları sahəsi gələcəkdə də inkişaf edərək Azərbaycan iqtisadiyyatının çiçəklənməsini və müvəffəqiyyətini təmin edəcək. Sizin nümayiş etdirdiyiniz mənəvi və peşəkar xüsusiyyətlər Azərbaycan aviatorları üçün nümunədir.

Möhtərəm cənab Prezident, mülki aviasiyanın inkişafı məqsədilə gördüyünüz tədbirlərə görə Azərbaycanın çoxminli aviator kollektivi adından və şəxsən öz adımdan Sizə səmimi və dərin minnətdarlığımı bildirir, çoxşaxəli fəaliyyətinizdə uğurlar, Azərbaycanın işıqlı gələcəyi naminə yeni nailiyyətlər arzu edirəm”.

