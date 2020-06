Bu həftədən başlayaraq bazar ertəsi səhər saatlarınadək küçəyə çıxmaq qadağasının tətbiqinə başlanılıb.

Metbuat.az hazırda müşahidə olunan boş paytaxt küçələrinin fotolarını təqdim edir.

(oxu.az)

