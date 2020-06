Sabah - iyunun 7-də Bakının mərkəzi və qəsəbələrdəki əsas küçə, prospekt və yollarda xüsusi kimyəvi maddələrlə növbəti dəfə əlavə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə paytaxtın kommunal strukturlarından məlumat əldə edib.

Dezinfeksiya işləri səhər saatlarından başlayacaq.

