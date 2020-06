Müğənni Şəbnəm Tovuzlu üçüncü övladına hamilədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi “7 Canlı” proqramında qonaq olarkən deyib.

Verilişin aparıcısı Vüsalə Əlizadə Şəbnəmin yenidən ana olmağa hazırlaşdığını söyləyib. Müğənni isə xəbəri dəsdiqləyib.

Qeyd edək ki, Şəbnəm Tovuzlunun bir qız, bir oğlan övladı var.(minval)

