“Taliban” 70-dən çox əsiri azad edib

“Taliban” hərəkatı 70-dən çox əfqan əsirini sərbəst buraxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hərəkatın Qətərdə yerləşən siyasi ofisinin rəsmi nümayəndəsi Süheyl Şahin məlumat yayıb.



O bildirib ki, azad edilən şəxslər paltar və beş min əfqani (təxminən 65 dollar) ilə təmin olunduqdan sonra evlərinə göndəriliblər.



Qeyd edək ki, bu ilin əvvəlində ABŞ-ın "Taliban"la bağladığı müqaviləyə əsasən, Əfqanıstan hakimiyyəti 5000-ə qədər məhbusu sərbəst buraxmalı, qarşı tərəf isə öz növbəsində əsir götürülmüş 1000-ə yaxın təhlükəsizlik xidməti əməkdaşını azad etməlidir.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.