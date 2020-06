Ölkədə müşahidə olunan faktiki hava açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hazırda Qəbələyə yağış və dolu, Oğuz rayonunun Başdaşağıl kəndinə isə dolu yağır.

