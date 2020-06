Bakıda evdən çıxmaq yasaqlandı, binanın başında manqal qaladılar - VİDEO

Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu ərazisində xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi tədbirləri çərçivəsində evdən çıxmaq yasaqlansa da, bunu özünəməxsus şəkildə pozanlar var. Metbuat.az xəbər verir ki, qaydalara əməl etməyən Bakı sakinləri şəhərin mərkəzində, binanın damında manqal qalayıblar. Onların manqal macərası kameraların yaddaşına əks olunub. Qeyd edək ki, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu ərazisində xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi 8 iyun saat 06.00-dək davam edəcək.(bakutv)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.